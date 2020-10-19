مكة المكرمة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة حملة الصلاة نور بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع من خلال بث الرسائل التوعوية والوقائية المتعلقة بالحملة عبر شاشات المدينة الرياضية في إطار التعاون بين الهيئة وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة.وأشاد مدير فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري بتعاون فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة وبالدور الذي تقوم به وزارة الرياضة في هذا الجانب, مشيرًا إلى أهمية مثل هذه البرامج والحملات والتي تصب في مصلحة الجميع .// انتهى //10:43ت م0033