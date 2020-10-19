بغداد 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأولت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامًا خاصًا بعدد من الملفات المحلية في مقدمتها الجولة الأوربية التي بدأها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس، وتشمل 3 دول هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا.وتطرقت إلى بدء التحقيقات التي يجريها فريق قضائي في ملابسات أحداث أكتوبر العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا، مبرزة تأكيد الكاظمي أثناء استقباله للفريق بأن تشكيله لا يهدف إلى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفًا مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها.وتناولت صحف بغداد تأكيد البنك المركزي العراقي أمس ثبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وعرجت على الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في العراق في السادس من يونيو العام القادم، مشيرة إلى المعوقات التي ما زالت تقف في طريق إجرائها في الموعد المذكور.وتطرقت صحف الاثنين إلى أزمة عضوية المحكمة الاتحاديـة الناشئة إثـر وفاة أحد أعضائها، مبرزة المعوقات التي ما زالت تحول دون تشريع قانون المحكمة المذكورة في مجلس النواب حتى الآن.وتناولت قانون الانتخابات المعروض على مجلس النواب، منوهة بتباين وجهات نظر الكتل البرلمانية إزاء ملحق توزيع الدوائر المتعددة، الذي ما زال محل نقاش داخل اللجنة القانونية النيابية.// انتهى //11:01ت م0034