بغداد 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأطلقت قوات الأمن العراقية عملية تفتيش أمنية بحثا عن بقايا تنظيم داعش الإرهابي في قرية كنعوص الواقعة جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.وأفادت خلية الإعلام الامني العراقية في بيان أن قوة تابعة لفرقتي المشاة 16 و14 ولواء قوات خاصة شرعت اليوم بعملية تفتيش في القرية المذكورة بحثا عن بقايا عصابات "داعش" الإرهابية، متعهدة بإيراد مزيد من التفاصيل حول العملية لاحقاً.// انتهى //11:04ت م0035