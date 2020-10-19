جدة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسفعّل مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة مبادرة العيادات الافتراضية، وذلك على مدى الثلاث الأشهر الماضية لمرضاه والمستفيدين من خدماته في العيادات الخارجية وتقديم الخدمات الطبية لهم، وذلك ضمن إجراءاته الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، حيث استفاد من مبادرة العيادات الافتراضية منذ انطلاقها في بداية شهر يونيو من العام الميلادي الحالي 2700 مستفيد.وخُصصت المبادرة لجميع العيادات الاستشارية التي شملت: أمراض القلب، والجراحة العامة، والأنف والأذن والحنجرة، والمخ والأعصاب، والعيادات التخصصية للعظام، والجلدية، وأمراض الدم، والمسالك البولية، والغدد الصماء، والنساء والولادة، والعناية بحديثي الولادة، والأمراض النفسية، وأخيراً أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الرئة والباطنة والكلى والعيون، إضافةً إلى عيادة الأسنان وعيادة مكافحة التدخين وعيادات الاستشارات الدوائية وعيادة التغذية.وأتاحت المبادرة التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض والمبلغة لهم عبر الرسائل النصية - عن بُعد - من خلال الاتصال الهاتفي، الذي يقوم به الطبيب المعالج للاطمئنان على صحة المرضى ومعرفة الحالة الطبية لهم وتوجيههم لتلقي الخدمة المناسبة في المكان المناسب أو طلب الخدمات الطبية الأخرى، ومن ثم متابعة المريض مرة أخرى عن طريق إعطاء مواعيد متابعة في العيادات الافتراضية وتقديم العلاج اللازم له عند الحاجة والإجابة عن استفساراته كافة، وذلك عبر 46 عيادة تعمل أسبوعياً.// انتهى //11:10ت م0036