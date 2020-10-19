رفحاء 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسنظمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء التابعة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية أمس، عدداً من الكلمات والمحاضرات، ضمن برنامج "انتماء"، في بيان نعمة الأمن والاستقرار، وأهمية التوحيد، وحقوق ولاة الأمر، ووجوب السمع والطاعة، وترسيخ حقوق ولاة الأمر والتلاحم معهم ، في بعض الادارات والجوامع والمساجد بالمحافظة.وتأتي هذه المحاضرات ضمن أنشطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لترسيخ قيم الانتماء لدى شرائح المجتمع من خلال المنابر الدعوية.// انتهى //11:30ت م0041