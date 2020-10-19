عام / أكثر من 7000 جولة رقابية نفذتها أمانة تبوك خلال شهر صفر
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
تبوك 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
نفذت أمانة منطقة تبوك وبلديات المنطقة أكثر من 7100 جولة رقابية منذ مطلع شهر صفر وحتى نهايته ، شملت المنشآت الغذائية كافة بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية .
واستهدفت أمانة تبوك من خلال هذه الحملة الدائمة والرقابية السيطرة على الصحة العامة وسلامة المستهلك وتوعية أصحاب المنشآت بمستجدات الإجراءات الوقائية ومتابعة تطبيقها .
وتواصل الفرق الرقابية بأمانة تبوك وبلديات المنطقة كافة بتوجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل المحفوظ تكثيف أعمالها الرقابية على المنشآت الغذائية للمحافظة على سلامة المستهلك ، كما دعت الأمانة عموم المستفيدين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بالرقم (940).
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11:32ت م
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