مكة المكرمة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأجرى مستشفى حراء العام في مكة المكرمة 15000 جلسة علاج طبيعي، فيما بلغ عدد المستفيدين من مستلزمات التأهيل الطبي 350 مستفيدا، وذلك خلال العام الجاري 2020.وأسهمت هذه الجلسات العلاجية - بحمد الله - في تأهيل العديد من الحالات المرضية من مختلف الأعمار كإصابات العمود الفقري، وإصابات عضلية مثل تمزق العضلات وخشونة الركبة والرقبة، والإصابات الرياضية كإعادة تأهيل مصابي الرباط الصليبي، والغضروف الهلالي، ومصابي التواء الكاحل، وإصابات الكتف كتمزق أربطة الكتف، وإصابات عصبية كمرضى الجلطات وشلل الوجه ومرضى التصلب اللويحي، ومرض الشلل الرعاش وتآكل واحتكاك المفاصل، وكذلك حالات المصابين بفايروس كورونا.// انتهى //11:35ت م0044