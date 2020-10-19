تونس 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واستناقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي خلال حديث تلفزيوني له أمس أن الحجر الصحي الشامل غير ممكن رغم أن الوضع الصحي الحالي صعب جداً وسيتواصل خلال الفترة القادمة، مشددا على أنه تم ضخّ كميات كبيرة من التحاليل السريعة لتقصّي الفيروس .كما جدد المشيشي في السياق تأكيده على صعوبة الوضع الاقتصادي في بلاده داعيا إلى ضرورة العمل على تعبئة الموارد وإيقاف نزيف المالية العمومية ، مشددا على التزام الحكومة بتقديم الأرقام الحقيقية والمعطيات الاقتصادية والمالية الواقعية لكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف الجھات المانحة.وفي الملف الليبي ركزت صحف الإثنين على محافظة المشهد الأمني والعسكري في طرابلس ومدن غرب ليبيا، على توتره واحتقانه بعد توتر العلاقة بين ميليشيات مصراته والزاوية،مشيرة في المقابل إلى اعتبار وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف لدى لقائه مع نائبة المبعوث الأممي في ليبيا ستيفاني ويليامز أن أي تسوية متوقعة يجب أن تشمل كل المكونات الموجودة على الأراضي الليبية.واهتمت في شأن منفصل بمطالبة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوزراء المعنيين بشؤون الأمن في البلاد باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرھاب، وذلك على خلفية جريمة قتل معلم تاريخ بأحد المدارس الواقعة شمال العاصمة باريس.وألقت صحف تونس الضوء على إعلان وزارة الصحة الإيطالية أمس عن تسجيلها 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك في أعلى ارتفاع لمؤشر الحالات اليومية منذ بدء التفشي في البلاد.// انتهى //13:03ت م0077