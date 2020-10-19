جيزان 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسقدّم قسم الطوارئ في مستشفى بني مالك العام بجازان خدماته لعدد 41233 مراجعاً ومراجعة، وذلك خلال 9 أشهر من العام الجاري 2020م. كما استقبلت العيادات الخارجية 6382 مراجعا ، وبلغت عدد جلسات التأهيل 5018 جلسة، فيما بلغ عدد المتبرعين لبنك الدم 548 متبرعا، وبلغ عدد المنومين 1493 حالة وعدد 513 حالة ولادة، وذلك خلال الفترة نفسها من هذا العام.كما تم صرف 49793 وصفة طبية للمرضى والمراجعين والمنومين في أقسام المستشفى .// انتهى //13:13ت م0078