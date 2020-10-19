الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واساختتمت أمس الجولة الرابعة من دوري دوتا 2 الإلكتروني الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية خلال الفترة من 9 ـ 31 أكتوبر الجاري في الرياض.وشارك في الجولة أكثر من 50 لاعباً من 8 فرق, حيث يتصدر المسابقة فريق 01Esports بدون خسارة يليه فريق Sudor بخسارة واحدة.ويستأنف الدوري أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة, لتحديد الفرق الـ 6 التي ستتأهل إلى الأدوار النهائية.يذكر أن بطولة الدوري السعودي الإلكتروني تبلغ جوائزها حوالي 2 مليون ريال وتنقسم إلى ثلاث بطولات بدأت في دوري دوتا 2 الذي يختتم في 31 من أكتوبر الجاري, على أن يقام الدوريين الثاني والثالث خلال الشهرين المقبلين.// انتهى //13:14ت م0080