الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مكتب منارات العطاء التعاوني للدعوة والإرشاد بالدمام، محاضرتين دعويتين، الأولى اليوم، بعنوان تفسير قوله تعالى "من يطع الرسول فقد أطاع الله" وذلك بعد صلاة العصر في مسجد حصة الراشد بحي الفاخرية بالدمام، والثانية يوم الأربعاء الرابع من شهر ربيع الأول 1442هـ، بعنوان تفسير قوله تعالى "فاستقم كما أُمرت" في مسجد الشيخ أحمد العثمان بحي الفاخرية بالدمام بعد صلاة العصر.كما ينظم فرع الوزارة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخالدية في الأحساء، سلسة من الكلمات الدعوية حيث تقام غدًا كلمة بعنوان (هدي النبي مع أولاده) في مسجد أبي عبيدة بالخالدية بعد صلاة العشاء، فيما تلقى يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأول 1442 هـ كلمة بعنوان (تفسير قوله تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) في مسجد الإحسان بعد صلاة العشاء.وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية بمحافظة الخبر "بشائر"، ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية غدًا، محاضرة بعنوان (صلاح القلب)، وذلك في جامع عمر بن الخطاب بحيّ التحلية بعد صلاة العشاء، ويوم الأربعاء الرابع من شهر ربيع الأول 1442هـ، محاضرة بعنوان (فضل العفو وإقالة العثرات)، في جامع عائشة بحيّ الجسر بعد صلاة العشاء، وكلمة بعنوان: (الشكر حقيقته وآثاره) في جامع الذهبي بعد صلاة العشاء.في حين تقدم كلمة بعنوان: (خطورة ترك الصلاة) وذلك يوم الاثنين التاسع من الشهر الجاري، في جامع الرميزان، بعد صلاة العشاء، وتختتم بكلمة بعنوان: (الراحمون يرحمهم الله) يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول 1442هـ، في جامع آل الشيخ، بعد صلاة العشاء.ويأتي تنظيم هذه المناشط في إطار الجهود التي يقوم بها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمحافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //13:15ت م0081