كوناكري 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأغلقت مكاتب التصويت في غينيا كوناكري أبوابها، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، لمعرفة الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس، وتنافس فيها 12 مترشحا .وأوردت وكالة الأنباء الغينية أن القانون الانتخابي في غينيا ينص على أن تعلن لجنة الانتخابات النتائج المؤقتة للاستحقاقات بعد 72 ساعة، على إجراء عملية التصويت ، وعلى إثرها يكون أمام المترشحين 8 أيام لإيداع الطعون أمام المحكمة الدستورية، قبل أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات.// انتهى //13:34ت م0091