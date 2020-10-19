سياسي / إغلاق مكاتب التصويت وترقب لإعلان نتائج الانتخابات في غينيا
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
كوناكري 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
أغلقت مكاتب التصويت في غينيا كوناكري أبوابها، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، لمعرفة الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس، وتنافس فيها 12 مترشحا .
وأوردت وكالة الأنباء الغينية أن القانون الانتخابي في غينيا ينص على أن تعلن لجنة الانتخابات النتائج المؤقتة للاستحقاقات بعد 72 ساعة، على إجراء عملية التصويت ، وعلى إثرها يكون أمام المترشحين 8 أيام لإيداع الطعون أمام المحكمة الدستورية، قبل أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات.
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