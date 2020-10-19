إسلام آباد 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 323452 حالة، منها 9384 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 340 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 307409حالة.وأضاف أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات 6659 حالة وفاة.// انتهى //13:47ت م0093