تبوك 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسنظم مجمع إرادة للصحة النفسية بمنطقة تبوك ممثلاً في منزل "منتصف الطريق" أمس، احتفالاً بتخريج 14 فرداً من المتعافين من إدمان المخدرات، يمثلون الدفعة الأولى بعد إتمام تأهيلهم وعلاجهم، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي والعديد من مديري الجهات الحكومية المعنية بشأن مكافحة المخدرات، وممثلين عن شركتي قويم وأوقاف العرادي، كجهات داعمه وراعية للبرنامج.وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أحد الخريجين كلمة أثنى من خلالها على ما وجده وزملاءه من رعاية واهتمام واحتواء, بعد ذلك قدم عرض وثائقي عن برامج منزل منتصف الطريق, تلا ذلك كلمة لمدير البرنامج يحيى محمد الحائر تحدث من خلالها عن مراحل البرنامج التي تتضمن توفير بيئة آمنة ومرحلة انتقالية لهم، وتهيئتهم لمواجهة الحياة الجديدة لهم، وضمان عدم عودتهم - بمشيئة الله - للتعاطي وفق أعلى المعايير التأهيلية والعلاجية.بعد ذلك ألقى المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، كلمة أوضح فيها بأن مدة البرنامج للمستفيدين من البرنامج 9 أشهر تتضمن 3 مراحل, الأولى الاستبصار وهو التعرف على المشكلة واكتشاف الذات مع العلاج المعرفي السلوكي واجتماعات المجتمع العلاجي، والثانية تعديل الوضع وفيها يتم تكثيف الزيارات الاسرية وإعطاء الأذن للمستفيد من البرنامج بمراجعة الجهات الحكومية لإنهاء بعض الإجراءات التي يحتاجها بنفسه مع تقديم جلسات للوقاية من الانتكاسة ومراحل التغيير , مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة هي اندماج المستفيد الفعلي مع أسرته والمجتمع وتنسيق او تمهيد العودة إلى عمله السابق إن وجد أو البحث عن وظيفة وتشجيعه وتأهليه للاعتماد على نفسة للعودة الى الحياة الطبيعة.واختتم الاحتفال بتسليم الشهادات للخريجين، وللجهات الداعمة والراعية للبرنامج.// انتهى//13:51ت م0094