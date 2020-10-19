الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسرفع معالي الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره عضواً في مجلس الشورى في دورته الثامنة.وأعرب معاليه عن اعتزازه بالثقة الملكية التي عدها تكليفاً وتشريفاً، راجياً أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر به.وسأل معاليه المولى القدير أن يوفقه وزملاءه لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - أيدهما الله – في خدمة الوطن والمواطنين.// انتهى //14:35ت م0101