الباحة 02 ربيع الأول 1442هـ الموافق 19 أكتوبر 2020م واسفعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة أعمال المركز التوجيهي بغابة رغدان بمناشط وقائية وتوعوية ضمن حملة ( الصلاة نور ).وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.من جانبه أكد مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة منصور شراحيلي أهمية هذه الحملة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام.// انتهى //14:37ت م0103