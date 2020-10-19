الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسرفع معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره عضواً في مجلس الشورى في دورته الثامنة.وقال:" إن هذه الثقة محل اعتزاز وامتنان ومسؤولية سنعمل من خلالها على كل ما من شأنه رفعة وطننا الغالي وخدمة مواطنيه وكل من يقيم عليه".ودعا معاليه الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر به وأن يوفقه وزملاءه لخدمة الملك والوطن والمواطنين، ويديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء.// انتهى //14:38ت م0104