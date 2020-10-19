اجتماعي / العيادات الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان للنازحين بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
حجة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 8 حتى 14 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 5 مستفيدين، وعيادة الباطنية 86 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 100 شخص، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مرضى.
كما صرفت الأدوية لـ 288 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 80 مريضا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.
//انتهى//
15:53ت م
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