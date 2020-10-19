حجة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال الفترة من 8 حتى 14 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 5 مستفيدين، وعيادة الباطنية 86 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 100 شخص، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مرضى.كما صرفت الأدوية لـ 288 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 80 مريضا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//15:53ت م0140