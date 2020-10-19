الطائف 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الطائف الجديد الفرعية أكثر من 300 طن من مخلفات أسواق الأعلاف المخالفة والعشوائية على جنبات طريق الطائف – تربة .وأوضحت أمانة الطائف أنها تعمل على إزالة المشوهات البصرية وتحسين المظهر العام بالموقع من خلال رفع المشوهات وتنفيذ برنامج للنظافة وإزالة المتروكات، وإعادة تمهيد الموقع بما يحافظ على بيئة المكان، وتسعى الأمانة على معالجة كل الملاحظات والتجاوزات والعمل على القضاء على التشوهات البصرية بالطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن.// انتهى //16:01ت م0147