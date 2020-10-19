مكة المكرمة في 02 ربيع الأول 1442 ه الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير وتعطير المسجد الحرام , موزعين على ثلاث ورديات تعمل جميعها على مدار الأربع والعشرين ساعة للقيام بغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10مرات يومياً , مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات الصديقة للبيئة.وأكد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أنه يستخدم يوميا قرابة 6 آلاف لتر من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل، و100 معدة غسيل حديثة، و 1200 لتر من المعطرات , لافتا النظر إلى أن عمليات غسل صحن المطاف وحجر إسماعيل -عليه السلام- ومسح وتعطير الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم والحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، والمكبرية، تتم على مدار الساعة.// انتهى //16:01ت م0148