الدمام 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأكملت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة استعداداتها لموسم الأمطارفي محافظة القطيف بتنظيف المناهيل وفتحات تصريف المياه في الطرقات والشوارع العامة واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في المحافظة.وأوضحت الأمانة أنه تم وضع خطة شاملة لمواجهة أي حالات طارئة أثناء هطول الأمطار، مؤكدًا إلى أنه سيتم نشر المعدات والآليات في الشوارع والعمل على سحب مياه الأمطار , وتأمين المعدات والعمالة والتأكيد على جاهزيتهم بالمواقع الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار مبكرا وعند الطلب على مدار 24 ساعة، وهناك تنسيق مع هيئة الارصاد لمعرفة حالة الطقس أولا بأول.وأشارت إلى وجود 39 محطة تصريف مياه الأمطار في مدينة القطيف وسيهات وعنك وصفوى وتاروت، كما تم تزويدها بـ 13 مضخة احتياطية بقدرة ضخ 64980 مترا مكعبا في الساعة، مؤكدا إلى أن البلدية سوف تستعين بأجهزة ومعدات وآليات أخرى إذا استدعت الحاجة لذلك.// انتهى //16:02ت م0149