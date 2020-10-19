الرباط 02 ربيع الاول 1442 هـ موافق 19 اكتوبر 2020 م واسأجرى الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي اليوم مباحثات مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) جون لوريمر.وأفادت إدارة الدفاع الوطني المغربي في بيان أن المسؤولَين أعربا خلال اللقاء عن ارتياحهما لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري التاريخية بين المملكتين المغربية والبريطانية، ولإمكانيات تعزيزها بشكل أكبر، خاصة في ما يتعلق بالعمل المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين القوات المسلحة بالبلدين، موضحة أنه ستنعقد لجان عسكرية مشتركة بالتناوب في كل من الرباط ولندن للعمل على مختلف أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين.// انتهى //16:06ت م0150