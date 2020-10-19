القدس المحتلة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم هدم 13 منزلا مأهولا بالسكان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان والباحث في شؤون القدس فخري أبو ذياب: إن بلدية الاحتلال أخطرت بهدم 10 منازل في حي البستان من سلوان، و3 أخرى في منطقة "كرم الشيخ" بحجة البناء دون ترخيص، علما أن المنازل مستوفية لشروط البناء، كما توجد بيوت غير مرخصة للمستوطنين لا تبعد عنها سوى بضعة أمتار.ووفقاً لما قاله أبو ذياب فإن المنازل مأهولة وتؤمّن معيشة 76 فردا أغلبهم من الأطفال والنساء، كما أن غالبية المنازل مبنية منذ أكثر من عشر سنوات.وأكد أن سلطات الاحتلال تستخدم الآن سياسة واضحة لتهجير الفلسطينيين تتمثل بتجسيد سياسة "الضم" على أرض الواقع لتصفية الوجود الفلسطيني بالقدس.// انتهى //16:18ت م0153