الخرطوم 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واساستقبل وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين بمكتبه اليوم وفد المحكمة الجنائية برئاسة المدعية العامة فاتو بنسودا.وثمن الوزير خلال اللقاء العمل المهم الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة بمصداقية وشفافية، مؤكداً استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام وفد المحكمة الجنائية لتحقيق الأهداف المشتركة.من جانبها عبّرت المدعية العامة عن سعادتها بهذه الزيارة التي وصفتها بالتاريخية، مؤكدة أن الهدف الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية هو تحقيق العدالة لضحايا الحرب بعيداً عن السياسة.وتأتي زيارة وفد المحكمة الجنائية في إطار التنسيق والتكامل مع حكومة الفترة الانتقالية بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم أوامر قبض، كما ثمنت عمل الحكومة الجاد وما تقدمه من دعم وتعاون للمحكمة لتحقيق العدالة.// انتهى //17:31ت م0183