تونس 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واستلقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن الجانبين تطرقا خلال الاتصال إلى سبل دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين وضرورة اعتماد مقاربة جديدة لها .وأشار البيان إلى أن الرئيسين اتفقا على تأجيل زيارة الرئيس التونسي إلى إيطاليا المقررة نهاية هذا الشهر إلى بداية العام المقبل بسبب الأوضاع الصحية نتيجة تواصل انتشار فيروس كورونا .// انتهى //17:32ت م0185