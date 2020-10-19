عمّان 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم بوزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الذي سلمه رسالة من أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وبحث الجانبان -وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني- آليات توسيع التعاون الثنائي في المجالات كافة، والجهود المشتركة للتصدي لوباء كورونا وآثاره الإنسانية والاقتصادية، وجرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.كما بُحثت التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.// انتهى //17:33ت م0187