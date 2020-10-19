الخرطوم 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن حكومته تعمل على تثبيت مفهوم السودان وطن يسع الجميع، مشيرا إلى أن هذا الفهم يجسد حرية الفكر انطلاقا من تدعيم حريات الأديان التي تقرها الأمم المتحدة.وأضاف -خلال خطابه اليوم بالخرطوم في "مؤتمر حوار الحريات الدينية والتعايش السلمي" الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر- أن السودان بلد متعدد في كل تفاصيل مفرداته الجغرافية والإثنية والدينية.وقال: "إن السلام الذي وقعناه خلال الأيام الفائتة في جوبا يُعد أمنية لجميع السودانيين" ، معربا عن أمله في أن يعم السلام جميع ربوع السودان وخاصة شرقه لكي ينعم الجميع بالاستقرار.وأشار إلى ضرورة إرساء قيم العدل والمساواة، وأن يعمل الجميع على إعلاء قيمة الحق والواجب، مؤكداً التزام حكومته -ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف- بتنفيذ توصيات المؤتمر.من جانبه دعا ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى السودان سلفا راماشاندران في خطابه أثناء المؤتمر إلى نبذ العنف والانخراط في برنامج التعايش السلمي، معرباً عن أمله في أن تنبثق عن المؤتمر أفكارا جديدة تسهم في ترقية روح بناء السلام ونبذ التطرف .وأشار إلى أن هناك الكثير من القضايا لا يمكن حلها إلا عبر الحوار ومن بينها قضايا النزاع، مؤكداً أنهم في الأمم المتحدة يتطلعون إلى بناء روح السلام والإخاء، موضحا أن ذلك من شأنه أن يشكل دافعا لتقديم الدعم للسودان.// انتهى //17:34ت م0188