جدة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسدعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة فعالة لتعزيز ثقافة التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل , وبناء الثقة بين الشعوب لحماية الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف , وضمان حماية أماكن العبادة.وعبّرت منظمة التعاون الإسلامي -خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي حول خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي والأقليات الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة افتراضيا اليوم- عن قلقها البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يستهدف المجتمعات والأقليات المسلمة , داعية إلى ضرورة التصدي للأسباب الجذرية لانتشار هذه الآفة في مختلف المجتمعات والدول .// انتهى //17:34ت م0189