أبوظبي 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسبحث وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطاير اليوم مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن عبر تقنيات الاتصال المرئي سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية المشتركة وتقوية مجالات التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.وبحثا خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتبادل الثقافي والتعليمي، وفرص خلق مجالات تعاون جديدة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب التشجيع على المزيد من التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.// انتهى //17:34ت م0190