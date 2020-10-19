سياسي / وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية المشتركة
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
أبوظبي 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
بحث وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطاير اليوم مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن عبر تقنيات الاتصال المرئي سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية المشتركة وتقوية مجالات التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحثا خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتبادل الثقافي والتعليمي، وفرص خلق مجالات تعاون جديدة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب التشجيع على المزيد من التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.
// انتهى //
17:34ت م
0190