جيزان 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأطلقت جمعية البر بجازان اليوم، مبادرة بعنوان " باسقات الخير " تستهدف معظم الجمعيات الخيرية بالمنطقة ولجان التنمية بالمنطقة.وأوضح رئيس الجمعية يحيى عوض، أن المبادرة تتضمن توزيع أكثر من 20,000 سلة غذائية على المعوزين، مشيراً إلى استمرار جمعية جازان لتحقيق أفضل الخدمات الخيرية لأبناء المنطقة.// انتهى//17:35ت م0191