اجتماعي / جمعية البر بجازان تطلق مبادرة " باسقات الخير " لتوزيع أكثر من 20 ألف سلة غذائية
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
جيزان 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
أطلقت جمعية البر بجازان اليوم، مبادرة بعنوان " باسقات الخير " تستهدف معظم الجمعيات الخيرية بالمنطقة ولجان التنمية بالمنطقة.
وأوضح رئيس الجمعية يحيى عوض، أن المبادرة تتضمن توزيع أكثر من 20,000 سلة غذائية على المعوزين، مشيراً إلى استمرار جمعية جازان لتحقيق أفضل الخدمات الخيرية لأبناء المنطقة.
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17:35ت م
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