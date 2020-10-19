الرباط 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسدعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك وزراء الثقافة والجهات المختصة في العالم الإسلامي إلى المشاركة في برنامج تشرف عليه المنظمة للتسجيل المشترك لجميع نماذج الطرق الحضارية والمسارات الثقافية التاريخية، وتقديم الملفات الفنية لتسجيل جميع مواقع وعناصر التراث المادي وغير المادي ببلدانهم في قائمة التراث بالعالم الإسلامي.وكشف المالك في كلمته -خلال المنتدى الدولي الافتراضي حول موضوع "تناغم الحضارات على طريق الحرير" الذي نظمته الأكاديمية التركية الدولية بكازاخستان اليوم بمناسبة الذكرى 1150 لميلاد الفيلسوف أبو نصر محمد الفارابي- عن خطة برنامج الإيسيسكو العالمي للطرق والمسارات لتحديد وفهرسة جميع الطرق الحضارية والثقافية والتراثية الحالية والمستقبلية، مؤكدا أن المنظمة ستستخدم مواردها وقدراتها بشكل كامل لضمان نجاح هذا البرنامج، وتقديم منح دراسية للطلاب لإجراء أبحاث حول موضوع الطرق والمسارات الحضارية في العالم الإسلامي.واشار إلى أن طريق الحرير وغيره من الطرق التي تم بناؤها لأغراض تجارية أسهمت في التبادل الثقافي والديني، مستشهدا بأن طرق الحج وحدها خلّفت كنزا أدبيا وثقافيا يتمثل في رحلات الحج، حيث وثّق الحجاج ما مروا به أثناء سفرهم، منوها بأن تسجيل هذه الجوانب من التاريخ والحضارة والجغرافيا بدقة جعلها مراجع مهمة أثرت معارف الأجيال المتعاقبة.// انتهى //17:38ت م0192