الدمام 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسخصصت أمانة المنطقة الشرقية يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لاستقبال المستفيدين خلال مواعيد الدوام الرسمي، في الأمانة وجميع البلديات المرتبطة والتابعة لها.وأوضح معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، أنه يمكن استقبال المستفيدين في مواعيد أخرى متى ما دعت الحاجة لذلك، لافتا إلى أهمية وجود لوحات إرشادية تعريفية توضح للمستفيدين المواعيد المخصصة لاستقبالهم والمواقع المخصصة لذلك، مع ضرورة متابعة طلبات المستفيدين للحصول على مواعيد من خلال الموقع الالكتروني للأمانة لذلك بالمتابعة مع مركز خدمة العملاء.ويأتي هذا الإجراء لتحقيق رضا المستفيدين، وتطوير الخدمات المقدمة تطويرا ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ بما يتناسب مع أهداف برنامج التحسين المستمر لأداء الأعمال والخدمات التي تقدمها الأمانة وكافة البلديات للمستفيدين والتميز في العطاء لكافة الخدمات المقدمة لهم// انتهى //17:47ت م0193