سياسي / رئيس الوزراء الأردني يلتقي وزير الخارجية الكويتي
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
عمّان 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم بوزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح الذي يزور عمان حاليا.
وأكدا خلال اللقاء أهمية اللجنة المشتركة بين الأردن والكويت -التي يترأسها وزيرا خارجية البلدين- في تأطير العلاقات الأخوية والتعاون في المجالات كافة، إضافة إلى إدامة التعاون المشترك والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
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