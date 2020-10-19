عمّان 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم بوزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح الذي يزور عمان حاليا.وأكدا خلال اللقاء أهمية اللجنة المشتركة بين الأردن والكويت -التي يترأسها وزيرا خارجية البلدين- في تأطير العلاقات الأخوية والتعاون في المجالات كافة، إضافة إلى إدامة التعاون المشترك والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //17:55ت م0196