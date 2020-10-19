الرباط 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم تمديد فترة العمل بالتدابير الاحترازية التي تم إقرارها سابقا بمدينة الدار البيضاء لمدة 14 يوما ابتداء من اليوم، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا، بعد أن سجلت المدينة أرقاما قياسية في أعداد المصابين بالفيروس.وأكد بيان صادر عن رئاسة الحكومة أنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والمستمر للأوضاع الوبائية في هذه المدينة التي تُعد أكبر مدينة مغربية والقلب النابض للاقتصاد الوطني.وأهابت الحكومة بالمواطنين التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية، والالتزام بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة والالتزام بوضع الكمامات الواقية.// انتهى //18:37ت م0214