القاهرة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية ورشة عمل بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد المعرفة العربي" بمشاركة أكثر من 20 خبيرا ومتخصصا من ست دول عربية هي: الأردن - والإمارات - وتونس - ولبنان - ومصر - والمغرب.وأوضح الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي في تصريح اليوم أن هذه الورشة تأتي في إطار مشروع تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة الذي يمثل أحد مشروعات المجلس الإستراتيجية، ويقوم على ضرورة تمكين الطفل لهذه الثورة - بفرصها ومخاطرها - في ضوء بنية مفاهيمية متكاملة ومترابطة، ووفق نسق فكري جديد بوصفها ثورة وعي كوني.وأكد الحضور من الخبراء والمتخصصين أن تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة -خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا- يتطلب ضرورة الاهتمام بإعادة بناء منظومة التعليم والتعلم منذ مرحلة الطفولة المبكرة، والاهتمام بالبحث العلمي، فالتكنولوجيا لابد أن يساندها عنصر بشري مهيأ لإعمال عقله مكتسبا لقيم ومهارات تمكّنه من المستقبل.// انتهى //18:40ت م0215