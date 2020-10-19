القاهرة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العلاقات العربية البرازيلية راسخة منذ عقود ولا تستثني مجالاً من مجالات التعاون المختلفة -سياسياً واقتصادياً واجتماعياً- مما يعكس الروابط الوثيقة التي تجمع الدول العربية بالبرازيل.وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي الذي انطلق اليوم -عبر الفيديو كونفرانس- تحت شعار "المستقبل الآن" بمشاركة رئيس البرازيل جايير بولسونارو، ورئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية روبنز حنون: إن هذا المنتدى يمثل فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والتعرف على الآفاق المتاحة أمام البرازيل والدول العربية في أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة، الأمر الذي يسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين الدول العربية والبرازيل في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها.وشدد على عمق وقوة العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل، منوها بأن العلاقات القائمة بين الدول العربية والبرازيل تظل قائمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والأواصر الأخرى التي تربط بين الشعوب.وأبدى تأييد ودعم الجامعة لتعزيز التعاون القائم مع البرازيل بوصفها قوة اقتصادية ذات وزن في مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل لعام 2019 وصل إلى 12.2 مليار دولار، مما يجعل الدول العربية مجتمعة ثالث أهم شريك تجاري للبرازيل بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.وشدد في هذا السياق على الدور المهم الذي تلعبه غرفة التجارة العربية البرازيلية كجسر للتواصل بين كتلتين اقتصاديتين كبيرتين وواعدتين، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية العربية البرازيلية حافظت -على مدار عقود- على علاقات تجارية مهمة بين الدول العربية والبرازيل، واستطاعت الحفاظ على تلك العلاقات.// انتهى //18:44ت م0216