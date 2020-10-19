طرابلس 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسنفذت القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية مشروعها التعبوي (شهداء البحرية) كبرنامجٍ تدريبي للقوات البحرية لعام 2020.وقالت شعبة الإعلام الحربي في إيجاز لها اليوم: إن هذا البرنامج التدريبي لدعم القدرات القتالية وتعزيزها وتطويرها، ومن أجل إشراكها في تأمين الحدود البحرية والإستراتيجية الليبية.ونشرت الشعبة عددا من الصور أظهرت جانبا من المناورات العسكرية للقوات الخاصة البحرية، ومدى تعزيزها وتطويرها من قبل القيادة العامة.// انتهى //18:44ت م0217