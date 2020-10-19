عمّان 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بنظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح الذي يزور عمّان حاليا.وبحثا خلال اللقاء تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والتطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل الأزمات الإقليمية ويخدم القضايا العربية ويعزز العمل العربي المشترك.وركز اللقاء على سبل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.واستعرض الوزيران الاستعدادات لعقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة في الكويت العام القادم بما يضمن انتهاءها إلى مخرجات عملية تعزز التعاون القائم بين البلدين، وأكدا العمل على مأسسة التعاون في تعزيز الأمن الغذائي وفي مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها.// انتهى //18:51ت م0218