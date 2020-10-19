رفحاء 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء اليوم الحملة الوطنية "لنجعلها خضراء " بالتعاون مع بلدية المحافظة وعدد من المتطوعين للبدء بزراعة 5000 شتلة بمتنزه حي الورود للمحافظة على البيئة وزيادة رقعة الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر وتأهيل مواقع الغطاء النباتي بالمحافظة.وبيّن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة برفحاء أن الهدف من هذه الحملة الشاملة هو تنمية الغطاء النباتي والحدّ من آثار التصحّر، والإسهام في إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي، والإسهام في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتشجيع المشاركات المجتمعية في المحافظة على الغطاء النباتي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والممارسات السليمة للحفاظ على الغطاء النباتي.// انتهى //19:02ت م0220