الرباط 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم مع سفير دولة الكويت المعتمد بالمملكة المغربية عبد اللطيف اليحيا سبل تطوير التعاون وعلاقات الشراكة بين المنظمة والكويت في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وتحدث الدكتور المالك خلال اللقاء عن الرؤية وإستراتيجية العمل الجديدة للمنظمة التي تتبنى المزيد من التواصل مع دولها الأعضاء، والتعرف على احتياجاتها وأولوياتها فيما يتعلق بمجالات عمل المنظمة، وأيضا الانفتاح على الدول غير الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية بما يخدم مواطني الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم.من جانبه ثمن سفير دولة الكويت ما تقوم به الإيسيسكو من أعمال متميزة، وما أطلقته من مبادرات عملية خلال جائحة كورونا، ودعمها لدولها الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة، مؤكدا حرص بلاده على مزيد من التعاون البنّاء مع المنظمة في مجالات عملها.// انتهى //19:06ت م0221