أبوظبي 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الدكتور أنور بن محمد قرقاش اليوم اجتماع " المنتدى الحكومي لمناقشة تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط" .وأكد قرقاش في كلمة له أمام المنتدى -الذي عقد دورته الثانية عبر تقنية الاتصال المرئي- استمرار جهود بلاده والتزامها بتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها في سبيل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة (2030) للأمم المتحدة.وقال: إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مع انتشار الجائحة تضاعف المسؤوليات والالتزامات على دول المنطقة من أجل العمل على حماية ضحايا الاتجار بالبشر.وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بالحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وتحضّ على العمل الإقليمي المشترك بفعالية وتنسيق حثيث في إعادة بناء الثقة في نفوس الضحايا ودمجهم في المجتمع، مشيراً إلى مبادرة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر وبرنامج إعادة التأهيل يفتح أمام الضحايا باب بدء حياة جديدة.وتضم اللجنة 18 ممثلاً من مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية، ونفذت إستراتيجية من خمس نقاط لمكافحة خطر الاتجار بالبشر، تشمل الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي.// انتهى //19:07ت م0222