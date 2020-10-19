القدس المحتلة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة.وقالت مصادر محلية في القدس المحتلة: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة الجولاني بعد مداهمة منزله في حي باب حطة بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.وأضافت أن شرطة الاحتلال اعتقلت المقدسيين: عيسى بركات، وسائد السلايمة، وهما من حراس "الأقصى"، واقتادتهما إلى مركز باب السلسلة، ثم نقلتهما إلى "القشلة".// انتهى //19:07ت م0223