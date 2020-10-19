سياسي / جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس المحتلة
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
القدس المحتلة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية في القدس المحتلة: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة الجولاني بعد مداهمة منزله في حي باب حطة بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.
وأضافت أن شرطة الاحتلال اعتقلت المقدسيين: عيسى بركات، وسائد السلايمة، وهما من حراس "الأقصى"، واقتادتهما إلى مركز باب السلسلة، ثم نقلتهما إلى "القشلة".
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19:07ت م
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