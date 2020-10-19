حفر الباطن 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن ( تراؤف ) مع نادي الباطن الرياضي.ووقّع الاتفاقية عن جمعية (تراؤف) المدير العام للجمعية يوسف بن ناصر الجوعي، ومثّل نادي حفر الباطن رئيس مجلس إدارة النادي ناصر بن هويدي الشمري، وبموجب الشراكة سيحمل نادي الباطن شعار جمعية (تراؤف) في الجانب الأيمن من الصدر طيلة مباريات الموسم الرياضي الحالي، إضافة إلى عدد من المبادرات الإعلامية والبرامج والمناشط بين الجانبين بما يعود نفعه على أيتام المحافظة.وتأتي هذه الشراكة في إطار تفعيل نادي الباطن لمسؤوليته الاجتماعية وتفعيلاً لأدواره المجتمعية والخيرية.// انتهى //19:09ت م0224