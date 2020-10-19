الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.// انتهى //19:25ت م0226