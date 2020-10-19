إسلام آباد 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم في مكتبه بزعيم الحزب الإسلامي رئيس الوزراء الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيا الذي وصل اليوم إلى إسلام آباد في زيارة تستمر ثلاثة أيام.وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الأفغانية الباكستانية، وعملية السلام الجارية بين الأطراف الأفغانية لإحلال السلام الدائم في أفغانستان.وأكد قريشي التزام باكستان بدعم الاستقرار والسلام في المنطقة وفي أفغانستان، موضحاً أن السلام في المنطقة مرتبط بالسلام في أفغانستان.وأضاف أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أكد مراراً أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد للأزمة الأفغانية.وحثّ قريشي جميع الأطراف الأفغانية على انتهاز الفرصة وحل النزاعات الداخلية عبر الحوار.// انتهى //19:30ت م0227