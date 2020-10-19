إسلام آباد 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم في مكتبه بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي برئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الجيشين في البلدين.وأشاد الجنرال كارتر بجهود الجيش الباكستاني المتواصلة تجاه دعم الاستقرار والسلام الإقليمي، وخاصة جهوده الإيجابية تجاه عملية السلام الأفغانية وإنجازاته في القضاء على الإرهاب.// انتهى //19:39ت م0229