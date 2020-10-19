عرعر 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسعقدت إدارة التعاون الدولي والتبادل المعرفي بجامعة الحدود الشمالية أمس الاجتماع التنسيقي الأول برئاسة مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا عميد البحث العلمي الدكتور أحمد بن صبيح الشراري بمقر الجامعة في مدينة عرعر، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والدولي والتبادل الثقافي والمعرفي بين الجامعة ومختلف المؤسسات العلمية محلياً وإقليمياً ودولياً.وتناول الاجتماع أعمال إدارة التعاون الدولي والتبادل المعرفي وأهدافها وآلية عملها وهيكلتها وحوكمة أعمالها وإبرام مذكرات التفاهم والتعاون المشتركة مع مختلف المؤسسات العلمية، ومناقشة مقترح تطوير عمل الإدارة بما فيها قاعدة معلومات تخص علاقة الإدارة بالشركاء من الجهات الرسمية والخاصة ضمن إطار اتفاقيات التعاون بما فيها الاتفاقيات الحالية بين الجامعة وعدد من الجامعات الدولية.// انتهى //19:44ت م0230