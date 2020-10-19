جدة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسدشن محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي اليوم، مبادرة "نتعلَّم سويّا" التي ينفذها مكتب التعليم بالمحافظة، وذلك بحضور مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية.وتهدف مبادرة "نتعلَّم سويّا" إلى دعم الطلاب والطالبات لتجاوز ظروفهم المادية وتمكينهم من التعلُّم أسوة بزملائهم، وتعزيز العمل التطوعي الموجَّه للتعليم من خلال إيجاد الشراكات المجتمعية، إضافة إلى توفير أجهزة حاسوبيه وشاشات تلفزيونية للطلاب والطالبات من الأسر محدودي الدخل بالمحافظة لتمكينهم من مواصلة التعليم عن بُعد.// انتهى //20:38ت م0237