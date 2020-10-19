ثقافي / تعاوني جنوب حائل ينظِّم عددا من الكلمات الدعوية

الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
  • Share on Google+

حائل 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م ‏واس
تنظّم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل عددا من الكلمات ‏الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري ‏يقدمه عدد من الدعاة بالمنطقة ‏ويستمر خمسة أيام .
ويتناول البرنامج الدعوي الذي يقام في عدد من الجوامع والمساجد ‏‏بحائل موضوعات عديدة مثل "المخالفات العقدية عند جماعة التبليغ" و"أهمية وحدة الكلمة"، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.
// انتهـى //
22:02ت م
0270