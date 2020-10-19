حائل 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م ‏واستنظّم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل عددا من الكلمات ‏الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري ‏يقدمه عدد من الدعاة بالمنطقة ‏ويستمر خمسة أيام .ويتناول البرنامج الدعوي الذي يقام في عدد من الجوامع والمساجد ‏‏بحائل موضوعات عديدة مثل "المخالفات العقدية عند جماعة التبليغ" و"أهمية وحدة الكلمة"، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهـى //22:02ت م0270