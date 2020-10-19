ثقافي / تعاوني جنوب حائل ينظِّم عددا من الكلمات الدعوية
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
حائل 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
تنظّم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل عددا من الكلمات الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري يقدمه عدد من الدعاة بالمنطقة ويستمر خمسة أيام .
ويتناول البرنامج الدعوي الذي يقام في عدد من الجوامع والمساجد بحائل موضوعات عديدة مثل "المخالفات العقدية عند جماعة التبليغ" و"أهمية وحدة الكلمة"، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.
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22:02ت م
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