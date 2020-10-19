ثقافي / مركز التوجيه والإرشاد الطلابي بجامعة حائل ينظِّم برنامجاً إرشادياً غداً
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
حائل 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
تنظّم جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب -مركز التوجيه والإرشاد الطلابي- غداً برنامجاً إرشادياً بعنوان " التعثُّر الدراسي للطالب الجامعي الأسباب والحلول " عن بعد، ضمن فعاليات برنامج " كلية خالية من التعثُّر".
ويستهدف البرنامج الذي تقدمه وكلية عمادة شؤون الطلاب – شطر الطالبات الدكتورة وضحى العتيبي والأستاذ المساعد بقسم علم النفس الدكتورة أمان الطيِّب، الطالبات المُتعثِّرات والنهوض بهن.
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22:03ت م
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