حائل 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م ‏واس ‏تنظّم جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ‏-مركز التوجيه ‏والإرشاد ‏الطلابي- ‏غداً برنامجاً إرشادياً بعنوان " التعثُّر الدراسي للطالب الجامعي ‏الأسباب والحلول " عن بعد، ضمن فعاليات ‏برنامج " كلية خالية من ‏التعثُّر". ‏ ‏ويستهدف‏ البرنامج الذي تقدمه وكلية عمادة شؤون الطلاب – شطر ‏الطالبات الدكتورة وضحى العتيبي والأستاذ المساعد بقسم علم النفس ‏الدكتورة أمان الطيِّب، الطالبات المُتعثِّرات ‏والنهوض بهن.‏‏// انتهى //‏22:03ت م0271